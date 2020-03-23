Bursa iş dünyası kısa çalışma ödeneğini değerlendirdi Bursa iş dünyası temsilcileri, Koronavirüs salgınından etkilenecek olan işletmeler için devreye sokulan ve 23 Mart itibariyle başvuruları başlayan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bursa iş dünyası temsilcileri, Koronavirüs salgınından etkilenecek olan işletmeler için devreye sokulan ve 23 Mart itibariyle başvuruları başlayan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynak: Dunya.com