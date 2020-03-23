Bursa iş dünyası kısa çalışma ödeneğini değerlendirdi
Bursa iş dünyası temsilcileri, Koronavirüs salgınından etkilenecek olan işletmeler için devreye sokulan ve 23 Mart itibariyle başvuruları başlayan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
23.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:39
Bursa iş dünyası temsilcileri, Koronavirüs salgınından etkilenecek olan işletmeler için devreye sokulan ve 23 Mart itibariyle başvuruları başlayan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Kaynak: Dunya.com