Bursa iş dünyası ‘istihdam seferberliği’ için birleşti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ürettiği katma değer ve ihracatla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine güç katan Bursa'daki Organize Sanayi Bölgeleri istihdam seferberliğine destek veren ortak bir deklarasyon yayınladı.

Bursa iş dünyası ‘istihdam seferberliği’ için birleşti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ürettiği katma değer ve ihracatla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine güç katan Bursa'daki Organize Sanayi Bölgeleri istihdam seferberliğine destek veren ortak bir deklarasyon yayınladı.

Kaynak: Dunya.com

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