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Bursa iş dünyası Bahar Kalkanı Harekatı için tek ses tek yürek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) ev sahipliğinde Bursa'da faaliyet gösteren 90'a yakın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'te yürüttüğü 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdi.

02.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:55
Bursa iş dünyası Bahar Kalkanı Harekatı için tek ses tek yürek

'nın (BTSO) ev sahipliğinde Bursa'da faaliyet gösteren 90'a yakın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'te yürüttüğü ''na tam destek verdi. Ortak bildiriyi BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay okudu.

Kaynak: Dunya.com

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