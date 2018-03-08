Bursa İş Dünyası 6 Tır Dolusu Yardım Malzemesini Kilis'e Uğurladı

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde BTSO'nun organizasyonuyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan 6 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesi Kilis'e uğurlandı.

Türkiye tarafından başarıyla yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ve Kilis sınırında yaşayan vatandaşlara gönderilmek üzere yeni bir yardım kampanyası tertiplendi. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile kent protokolünün katıldığı törenle yardım TIR'ları Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki MESYEB Hizmet Binası önünden Kilis'e uğurlandı.

Vali İzzettin Küçük, BTSO'nun organizasyonuyla şimdiye kadar Bursa'dan birçok yardım kampanyası düzenlendiğini söyledi. "Bu ülkeyi ilgilendiren her konuda Bursa desteğini göstermeyi sürdürüyor" ifadelerini kullanan İzzettin Küçük, "Afrin'de ve bölge coğrafyamızda neler olduğunu dikkatle takip ediyoruz. Tüm imkanlarımızla ve dualarımızla kahraman askerlerimizin yanındayız. Bugün buradan göndermiş olduğumuz yardım malzemelerini Kilis'teki bölge insanlarına uğurluyoruz. Organizasyonu düzenleyen BTSO'ya, Büyükşehir Belediyesine ve destek veren tüm iş dünyası temsilcilerine teşekkür ederim" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Afrin Harekatı'nın Türkiye'nn güney hattının terörden temizlenmesi için önemli bir hamle olduğunu ifade ederek, "PKK belası 30 senedir huzurumuzu ve istikrarımızı bozmaya çalıştı. Şimdi de sınırlarımızın yanı başında isimlerini bile telafuz edemediğimiz yeni terör örgütleri türedi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz inşallah sürdürdüğü başarılı operasyonla sadece ülkemizin güvenliğini değil, bulunduğumuz coğrafyanın huzur ve istikrarını da sağlayacaktır. Bu süreçte Bursalı iş adamlarımız da destekleriyle kahraman askerlerimizin ve bölge insanımızın yanında olmayı sürdürüyor. Böyle bir şehre hizmet etmekten gurur duyuyorum. BTSO'muzun çok güzel bir sloganı var. Bursa Büyürse Türkiye Büyür. Bursa, hem büyüyor ve üretiyor hem de hayırseverliğini sergiliyor" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının bugüne kadar gerçekleştirilen birçok yardım kampanyasına her zaman tam destek verdiğini ve üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi. Ocak ayında 10 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesini sınır bölgelerinde yer alan mülteci kamplarına gönderdiklerini hatırlatan Başkan Burkay, "Ülkemizin huzuru, milletimizin istikbali ve bölge halkının güvenliği için Afrin'de kahramanca mücadele veren mehmetçiğimizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin liderliğinde iş dünyamızın destekleriyle bölge halkına ulaştırmak için yeni bir yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç sahiplerine her fırsatta elini uzatan iş dünyası temsilcilerimiz ile bizlere liderlik eden Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Burkay, cumartesi günü şehir protokolü ve iş adamlarıyla Kilis'e gideceklerini belirerek, "130 kişilik Bursa heyeti olarak Kilis'te hem kahraman Mehmetçiğimize desteğimizi tekrar göstereceğiz, hem de bölgede zor şartlarda yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kendilerine moral vereceğiz" diye konuştu. - BURSA