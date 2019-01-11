Bursa ipeği yeniden hayat buluyor
"Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" projesi kapsamında Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde dokunan ipek halılar ve Fahrettin Beceren'in siyah beyaz fotoğraf karelerinden oluşan "Bir Sevdadır İpek-2: Halı ve Fotoğraf" sergisi Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan açılışla görücüye çıktı.
"Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" projesi kapsamında Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde dokunan ipek halılar ve Fahrettin Beceren'in siyah beyaz fotoğraf karelerinden oluşan "Bir Sevdadır İpek-2: Halı ve Fotoğraf" sergisi Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan açılışla görücüye çıktı.
Kaynak: Dunya.com