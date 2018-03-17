Bursa İpeği Dünyaya Açılıyor

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın önemli bir değeri olan ipeğin dünyada daha fazla pazara ulaşması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İpeğin kozadan ipliğe ve kumaşa dönüşümüne kadar bütün safhalarını inceleyen Başkan Aktaş, 'Bursa İpeği'nin geleceğe taşınması gerektiğine vurgu yaptı.

Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin ipekçiliğin yaşatılmasına önem verdiğini ifade ederek, ürünlerin daha fazla pazar bulabilmesi için değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Proje kapsamında dağ bölgeleri ile İnegöl ve Mustafakemalpaşa'da 11 ayrı noktada yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlandığını anlatan Başkan Aktaş, "Üretimlerimizin değerlendirilmesi ve gelen misafirlere hediye edilmesi hususunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluştan destek bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin burada herhangi bir kar marjı yok. Aksine fedakarlık yapıyoruz. BUSMEK aracılığıyla eğitimleri veriyoruz. Kültür Turizm Şube Müdürlüğü aracılığıyla da Bursa İpeği sürecinin tüm şehre aktarılması konusunda tanıtımlar yapıyoruz. Konuyla ilgilenen öğrencilerimizi ağırlıyoruz" diye konuştu.

Aktaş, Bursa Kültür A.Ş'nin de üretimin takibi, satışı ve tanıtımı konularında adımlar atacağını açıkladı. Projenin sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür A.Ş. tarafından BEBKA'ya bir proje yazıyoruz. Bursa ipeğine coğrafi işaretin alınması, üretimlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi için faaliyetler gösteriyoruz. Bursa markası olan ipeğin Türkiye ve dünya pazarına sunulmasına aracılık edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA