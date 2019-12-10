Bursa İpeği, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
Bursa'ya özgü değerleri markalaştırarak kent ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Bıçağı'nın ardından Bursa İpeği'ni de tescil ettirdi.
10.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:21
Bursa'ya özgü değerleri markalaştırarak kent ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Bıçağı'nın ardından Bursa İpeği'ni de tescil ettirdi. Böylelikle Bursa'nın Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürün sayısı 11'e çıktı.
Kaynak: Dunya.com