Bursa İntihar Girişimini Cep Telefonlarından Canlı Yayınladılar

İntihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar (2)

'PARA VE İŞ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ'

İntihar etmek için üst geçide çıkan Doğan U. (38), aşağıya inmek için bin 200 lira para istedi. Olay yerinde bulunan Turan Taşköprü üst geçide çıkan Doğan U.'a istediği parayı vereceğini söyledi. Bunun üzerine merdivenli itfaiye ekibi, yardım etmek isteyen kişiyi araca alarak Doğan U.'nun yanına çıkardı. Taşköprü'nün yardım isteğini kabul etmeyen U. aşağı inmedi. Kendisinden bin 200 lira para istediğini belirten Taşköprü, 'Vereyim dedim onu da kabul etmiyor. İş de teklif ettim onu da kabul etmedi. Bu adamlar böyle alışmış. Kızım hasta diyor ama yalan mı doğru mu bilmiyorum' dedi.

4 SAAT SONRA ÜST GEÇİTTEN İNDİ

Saat, 13.00 sıralarında Özlüce yaya üst geçidine çıkıp intihar etmek isteyen U. 4 saat sonra köprüden indi. Polis ekipleri, U.?yu aşağıya inmesine ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 4 saatin sonunda ikna olan U., merdivenli itfaiye yardımıyla aşağıya indirildi. Üst geçide hasta çocukları için çıktığını belirten U., '4 çocuğum var. Çocuklarıma bakamıyorum. Bana ekmek vermiyorlar. Burdan Bursalı hayırseverlere sesleniyorum bana yardım edin' dedi.

Kaynak: DHA