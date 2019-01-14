Bursa İnşaatın 2'nci Katından Düşen Genç Ağır Yaralandı

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bir inşaatın 2'nci katından düşerek genç ağır yaralandı.

Olay merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj mahallesinde meydana geldi. Madde almak için bir inşaata giden 18 yaşındaki D.Ş. dengesini kaybederek 2'nci kattan düştü. Bu sırada kardeşini arayan ağabeyi M.Ş., kardeşini kanlar içinde yerde buldu. M.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri D.Ş.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen D.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Kaynak: DHA