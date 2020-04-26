BURSA İNEGÖL Ramazan davulcusundan koranavirüs manisi Ramazan davulcusundan koranavirüs manisiBursa'da sahurda davul çalarak ramazan geleneğini yaşatan Yıldıray Palabıyık (44), mahalleliyi koronavirüs ile ilgili yazdığı manilerle uyandırıyor.

Ramazan davulcusundan koranavirüs manisi

Bursa'da sahurda davul çalarak ramazan geleneğini yaşatan Yıldıray Palabıyık (44), mahalleliyi koronavirüs ile ilgili yazdığı manilerle uyandırıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ramazan ayında, sokağa çıkma yasağına rağmen davulcu geleneği bozulmadı. Ramazan davulcusu Yıldıray Palabıyık, sokak sokak gezerek vatandaşları manilerle sahura kaldırdı. Oğlunun kullandığı kamyonetin arkasına binerek davul çalan Palabıyık, manilerine koronavirüsü ekledi. "Aldanma sağa sola, gidelim hak yola, güzel oruç tutup, evde kalanın, koronası hayrola? koronavirüs konulu manilerle vatandaşlara seslenen Palabıyık, mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

"HEP BİRLİKTE KORONAVİRÜSÜ YENECEĞİZ"

Mahalleye yetişemediği için kamyonette davul çaldığını belirten Palabıyık, "Oğlum direksiyona geçiyor, ben de kamyonetin kasasında sokak sokak gezerek vatandaşları uyandırıyoruz. Böylelikle vatandaşları mağdur etmiyoruz. Davul çalmak ramazanın geleneği. Geleneğimizi yaşatmazsak, yarınlara hiçbir şey bırakamayız. Gece 02.00'de çıkıyorum göreve, saaT 03.30'a kadar işimi tamamlıyorum. Her sene bir önceki yılı aratıyor. Bu sene koronavirüs diye bir hastalık çıktı. İnsanlar evine hapsoldu. Evlerinde oruç tutuyorlar. Bu sene ramazan ayının bence tadı tuzu yok. İnşallah hep birlikte Allah'ın izni ile koronavirüsü yeneceğiz. Önümüzde daha güzel günler olacak" dedi.

Kaynak: DHA