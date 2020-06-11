BURSA İNEGÖL İnegöl'de dolu ve sağanak etkili oldu İnegöl'de dolu ve sağanak etkili olduBursa'nın İnegöl ilçesinde bazı bölgelerde yaşanan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İnegöl'de dolu ve sağanak etkili oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı bölgelerde yaşanan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İnegöl'de, dün saat 17.00 sıralarında başlayan, sağanak yağmur ve dolu hayatı olumuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dündü, alt geçit ve tüneller, kısa sürede suyla doldu. Kırsal mahallelerde de etkili olan sağanak yağış, kiraz, çilek ve patates tarlalarında zarar oluştuğu öğrenildi. Aniden bastıran sağanak yağış, yerini bazı bölgelerde doluya çevirdi. Şehir merkezinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı, yolda yağışa yakalanan yayalar ise saçak altlarında yağışın dinmesini bekledi. Kaynak: DHA