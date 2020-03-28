Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde korona tedbirleri arttırılıyor
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Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde korona tedbirleri arttırılıyor

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde korona tedbirleri arttırılıyor Korona virüsü nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde tedbirler arttırıldı.

28.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:35
Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde korona tedbirleri arttırılıyor

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde korona tedbirleri arttırılıyor

BURSA - Korona virüsü nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde tedbirler arttırıldı. Acile gelenlerin ateşleri ölçülüyor ardından yurt dışına çıkıp çıkılmadığı görevliler tarafından sorulduktan sonra görevliler tarafından içeriye alınıyor. Gelen hastaların yanına 1 kişiden fazla kimse alınmıyor.

Korona virüsü nedeniyle Bursa İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde yeni bir döneme geçildi. Artık isteyen elini kolunu sallayarak acile giremiyor. İnegöl Devlet Hastanesi acil servis girişi kapısında iki görevli gelen herkesin önce ateşi ölçüyor. Ardından görevliler tarafından son 14 gün içerisinde yurt dışına gidip gidilmediği soruluyor. Daha sonra görevliler tarafından içeriye alınıyor. Acil serviste 1 metre mesafesi de uygulanıyor. Gelen hasta yakınları yanına ise sadece 1 kişi alınıyor bunun dışından kimse alınmıyor. Giriş kapılardaki otomatik sistemde devre dışı bırakıldı. Yeni yapılan sistemle görevli kişi kapıları açıyor. Görevli personel içinde kartlı sisteme geçildi. Sağlık çalışanları kartlarını okutarak içeriye giriyor. Aynı uygulamanın poliklinikler bölümü içinde Cuma günü başladığı öğrenildi.

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde korona tedbirleri arttırılıyor

Kaynak: İHA

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Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde korona tedbirleri arttırılıyor

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