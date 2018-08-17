Bursa İnegöl'de zincirleme kaza 1 ölü, 30 yaralı (4)

İnegöl'deki zincirleme kazanın tanığı o anları anlattı

"BARİYERLERİN KENARINDA YARALILAR YATIYORDU"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazadan hafif şekilde yaralı olarak kurtulan Ümit Kavak o anları anlattı. Hayatında ilk kez böyle bir kazaya tanıklık ettiğine işaret eden Kavak, "Çok sayıda yaralı vardı. Ben de yaralandım ancak benimki ağır bir şey değildi o yüzden ambulansa binmedik. Can pazarı vardı, herkes kaçışıyordu. Kötü bir durum tabii ki görmek istemediğimiz bir şeydi, zor bir durum. Yaralılar yol kenarındaydı, bariyerlerin kenarında yaralılar yatıyordu. İnsanlar bayağı bir bağrış içerisindeydi, ciddi bir kazaydı. Böyle bir şeye ilk defa denk geldim. 1-2 kilometre kuyruk oluştu. Önümdeki 3-4 araç kaza yaptı, kazayı gördüm, ondan sonra araçlar duramadı. Biz de ayakta duracak gibi değildik. Benim aracıma da arkadan vurdular" diye konuştu.