BURSA İnegöl'de yangına müdahaleye giden itfaiye aracı takla attı 2 yaralı Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı takla attı: 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kontrolden çıkıp, takla attı.

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı takla attı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda çıkan yangına müdahale için İnegöl Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, yola çıktı. Fatih Kayman (37) yönetimindeki 16 FE 344 plakalı itfaiye aracı Boğazköy Barajı mevkisinde virajda kontrolden çıkıp, takla attı. Şarampole yuvarlanan aracın şoförü Fatih Kayman ile yanındaki itfaiye eri İsmail Önal (30) hafif yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Depoda çıkan yangın ise diğer itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: DHA