BURSA İnegöl'de 'temizlik' konulu kısa film yarışması İnegöl'de 'temizlik' konulu kısa film yarışmasıBursa'da İnegöl Belediyesi, daha temiz bir İnegöl hayaline bir adım daha yaklaşmak ve temizlik konusundaki bilinci arttırmak adına her yaştan vatandaşın katılabileceği 'Temiz Şehrim, Benim Geleceğim' konulu kısa film yarışması düzenliyor.

İnegöl'de 'temizlik' konulu kısa film yarışması

Bursa'da İnegöl Belediyesi, daha temiz bir İnegöl hayaline bir adım daha yaklaşmak ve temizlik konusundaki bilinci arttırmak adına her yaştan vatandaşın katılabileceği 'Temiz Şehrim, Benim Geleceğim' konulu kısa film yarışması düzenliyor.

Başvuruların 1 Eylül itibariyle alınmaya başlayacağı yarışmada, son başvuru tarihi 16 Ekim. Alanında uzman jürinin değerlendirmesi sonucunda 1'inciye 5 bin, 2'nciye 3 bin ve 3'üncüye 2 bin TL ödül verilecek. Kısa film yarışmasının duyurusunu Belediye Başkanı Alper Taban yaparak tüm vatandaşları yarışmaya katkı vermeye davet etti.

Başkan Taban, "Her geçen gün elimizde ciddi manada bir bilgi birikim, tecrübe, hafıza oluşmaya devam ediyor. Özellikle şehirlerimizin kirlenmesi en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bu konuda kirletmeyen şehirler bir fark ortaya koyarak bu farkı ülke sathında hissettirecekler. Bunu çok net olarak görüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşlarımızın daha bilinçli, daha şuurlu noktaya gelebilmesini sağlamak. Bugün 'Temiz Şehrim, Benim Geleceğim' kısa film yarışmamızın duyurusu için buradayız. Aslında geçmişte de kısa film çalışmasını Kent Konseyimiz ile gerçekleştirmiştik. Ancak şuna canı gönülden inanıyorum; değişen ve gelişen bir zaman içerisindeyiz. Sinemanın, filmlerin ve dizilerin gücü de çok fazla etkili. Beraberinde dijitalleşme, internet ortamı içerisinde gerekli platformlarda yer alma hususu da ben ce çok değerli ve çok kıymetli. Daha büyük hedef kitlelere erişmenin mümkün olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA