BURSA İnegöl'de 'temizlik' konulu kısa film yarışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA İnegöl'de 'temizlik' konulu kısa film yarışması

İnegöl'de 'temizlik' konulu kısa film yarışmasıBursa'da İnegöl Belediyesi, daha temiz bir İnegöl hayaline bir adım daha yaklaşmak ve temizlik konusundaki bilinci arttırmak adına her yaştan vatandaşın katılabileceği 'Temiz Şehrim, Benim Geleceğim' konulu kısa film yarışması düzenliyor.

31.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:12

İnegöl'de 'temizlik' konulu kısa film yarışması

Bursa'da İnegöl Belediyesi, daha temiz bir İnegöl hayaline bir adım daha yaklaşmak ve temizlik konusundaki bilinci arttırmak adına her yaştan vatandaşın katılabileceği 'Temiz Şehrim, Benim Geleceğim' konulu kısa film yarışması düzenliyor.

Başvuruların 1 Eylül itibariyle alınmaya başlayacağı yarışmada, son başvuru tarihi 16 Ekim. Alanında uzman jürinin değerlendirmesi sonucunda 1'inciye 5 bin, 2'nciye 3 bin ve 3'üncüye 2 bin TL ödül verilecek. Kısa film yarışmasının duyurusunu Belediye Başkanı Alper Taban yaparak tüm vatandaşları yarışmaya katkı vermeye davet etti.

Başkan Taban, "Her geçen gün elimizde ciddi manada bir bilgi birikim, tecrübe, hafıza oluşmaya devam ediyor. Özellikle şehirlerimizin kirlenmesi en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bu konuda kirletmeyen şehirler bir fark ortaya koyarak bu farkı ülke sathında hissettirecekler. Bunu çok net olarak görüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşlarımızın daha bilinçli, daha şuurlu noktaya gelebilmesini sağlamak. Bugün 'Temiz Şehrim, Benim Geleceğim' kısa film yarışmamızın duyurusu için buradayız. Aslında geçmişte de kısa film çalışmasını Kent Konseyimiz ile gerçekleştirmiştik. Ancak şuna canı gönülden inanıyorum; değişen ve gelişen bir zaman içerisindeyiz. Sinemanın, filmlerin ve dizilerin gücü de çok fazla etkili. Beraberinde dijitalleşme, internet ortamı içerisinde gerekli platformlarda yer alma hususu da ben ce çok değerli ve çok kıymetli. Daha büyük hedef kitlelere erişmenin mümkün olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

BURSA İnegöl'de 'temizlik' konulu kısa film yarışması

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada 3. Sayfa
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Politika
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti Spor
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Dünya
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Çocukların otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Çocukların otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi
Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Yaşar Güler Faik Öztrak Sultan Alparslan
Magazin Mfö Pınar Tartan Deniz Akkaya Demet Akalın
Spor Eddie Newton Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Düğün Kavga Çocuk
Şu an buradasınız: BURSA İnegöl'de 'temizlik' konulu kısa film yarışması - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 15:32:38. #1.15#
title