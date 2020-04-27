BURSA İnegöl'de sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA İnegöl'de sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere ceza

İnegöl'de sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere cezaBursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak ihlali yaparak sokağa çıkan 20 yaş altı 3 kişiye cezai işlem uyguladı.

BURSA İnegöl'de sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere ceza
27.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:15

İnegöl'de sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak ihlali yaparak sokağa çıkan 20 yaş altı 3 kişiye cezai işlem uyguladı. İlçede Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 20 yaş altı bir gencin sokakta gezdiğini fark etti. Durdurulan Mustafa B.'ye (18), 3 bin 186 TL para cezası kesildi. Ekipler ayrıca Kuğulu Park'ta yer alan banklar üzerinde oturan iki genci de tespit etti. Kimlik kontrolü yapılan Melik B. (17) ve Sinan B.'ye (17), sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186'şar TL ve parkta bulunmalarından dolayı da 392'şer TL cezai işlem uygulandı.

BURSA İnegöl'de sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere ceza

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Haberler
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Ebru Şallı Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Avrupa Türk Lirası Nur Yerlitaş
Şu an buradasınız: BURSA İnegöl'de sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 18:18:38. #1.15#
title