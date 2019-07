BURSA İnegöl'de otomobiller çarpışması güvenlik kamerasında

İnegöl'de otomobiller çarpışması güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarptığı kazada, 13 yaşındaki Saliha Kayış yaralanmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Mimar Sinan ve Şeyh Şamil caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bahar Ünsal (29) yönetimindeki 16 F 1481 plakalı otomobil ile Osman Kayış (42) yönetimindeki 41 AT 966 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan her iki araç refüje çıkarak durabildi. Kazada, 41 AT 966 plakalı otomobilde bulunan Saliha Kayış yaralandı. Kayış, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kaza sonrası her iki araçtaki ve çevredeki insanların panik anı da saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)-

====================

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA