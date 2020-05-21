BURSA İnegöl'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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BURSA İnegöl'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

İnegöl'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

21.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:55

İnegöl'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, İnegöl'deki Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden Sinan Gizlenç (26) yönetimindeki 16 KEP 21 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan çıkan Emine Semiz'in (45) kullandığı 16 BTP 77 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazada sürücüler, hafif ticari araçtaki Faik Gizenç (55) ve Ahmet Gizenç ile otomobildeki Arzu Aydın (26) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BURSA İnegöl'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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