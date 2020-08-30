BURSA İnegöl'de kaza: 2 yaralı
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BURSA İnegöl'de kaza: 2 yaralı

İnegöl'de kaza: 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki otomobil, sokağa dönüş yapan başka bir otomobille çarpıştı.

30.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:18

İnegöl'de kaza: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki otomobil, sokağa dönüş yapan başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Şimşek Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Halil Yorulmaz (50) yönetimindeki 16 KAK 87 plakalı otomobil, Çağrı Sokak'tan Şimşek Sokağa dönüş yapan Ömer Aba (25) idaresindeki 16 ADB 414 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Halil Yorulmaz'ın kullandığı otomobilde bulunan kardeşi Sıla Yorulmaz (17) ve annesi Seyhan Yorulmaz (49) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA İnegöl'de kaza: 2 yaralı

Kaynak: DHA

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