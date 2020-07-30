BURSA İnegöl'de bayram öncesi 250 kişilik ekiple sıkı denetim
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BURSA İnegöl'de bayram öncesi 250 kişilik ekiple sıkı denetim

İnegöl'de bayram öncesi 250 kişilik ekiple sıkı denetimBURSA'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı öncesi 250 polis ve jandarmadan ekibiyle 'Huzur İnegöl' uygulaması düzenlendi.

30.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:19

İnegöl'de bayram öncesi 250 kişilik ekiple sıkı denetim

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı öncesi 250 polis ve jandarmadan ekibiyle 'Huzur İnegöl' uygulaması düzenlendi. Yapılan kontrollerde maske takmayan 102 kişiye toplam 91 bin 800 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, kurallara aykırı olarak yola çıktığı belirlenen 41 araca da toplam 55 bin 849 lira ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimleri arttırdı. İlçe genelinde 150 polis ve 100 jandarma ekibinin katılımıyla ortaklaşa düzenlenen uygulamada çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu. Uygulama kapsamında, maskesiz olan ve maskeyi farklı şekillerde takanları tespit eden ekipler, toplu alanlarda kurallara uymayan 102 kişiye toplam 91 bin 800 lira ceza kesti.

İlçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Kurban Bayramı nedeniyle, otobüs şoförleri yolda fazla yolcu almamaları, uykusuz ya da yorgun olarak seyahat etmemeleri ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıldı. Uygulamada 512 araç denetlenirken, 41 araca toplamda 55 bin 849 lira ceza kesildi. Öte yandan trafiğe çıkmasının sakıncalı olduğu tespit edilen 4 araç trafikten men edildi.

2 bin 712 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusunun yapıldığı 'İnegöl Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

BURSA İnegöl'de bayram öncesi 250 kişilik ekiple sıkı denetim

Kaynak: DHA

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