Bursa - İnegöl'de 2 Bina Alev Alev Yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın yan binaya sıçradı. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, evlerden birinin alt katındaki ağılında beslenen 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kırsal Hamzabey mahallesinde meydana geldi. İsmail Büyüközden'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri fark eden Büyüközden ailesi kendilerini hemen dışarı atarken binayı saran alevler, evin bitişiğindeki Selami Ayaz'a ait eve de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, yangın sırasında Selami Ayaz'ın evinin alt katında bulunan ağıldaki 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, yanan 2 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA