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BURSA İNEGÖL Bursa'da kereste deposundaki yangın 3 saatte söndürülebildi

Bursa'da kereste deposundaki yangın 3 saatte söndürülebildiBursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mobilya Sanayi'nde kereste deposunda yangın çıktı.

09.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:18

Bursa'da kereste deposundaki yangın 3 saatte söndürülebildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mobilya Sanayi'nde kereste deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekinin müdahale ettiği yangın 3 saat sonra söndürülebildi. Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Ağaç İşleri Mobilya Sanayi'nde meydana geldi. 29. Sokakta bulunan bir kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan kerestelerin yanmasıyla alevler kısa sürede büyürken yangın gören vatandaşalr durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan depo ve fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yangın sonucu depoda bulunan kerestelerin yarısı yanarak kül oldu.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (DHA)

BURSA İNEGÖL Bursa'da kereste deposundaki yangın 3 saatte söndürülebildi

Kaynak: DHA

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