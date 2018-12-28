Bursa İmo, Bursa'da Ulaşımı ve Kentsel Dönüşümü Masaya Yatırdı

Bursa'da yaşanan çevre ve ulaşım sorunlarını masaya yatıran İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi (İMO) Başkanı Mehmet Albayrak, kent içi ulaşımın yanlış planlandığını savundu.

İMO, Bursa'da yaşanan ulaşım ve kentsel dönüşüm problemlerini masaya yatırdı. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda konuşan İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, kent içindeki ulaşım projelerinin doğru planlanmadığını ve ulaşımın daha da içinden çıkılmaz hale getirildiğini savundu. Albayrak, Bursa kentinin çözüm bekleyen önemli sorunlarından biri de hiç kuşkusuz kent içi ve kent dışı ulaşımı ya da ulaşılamaması. Bursa ulaşımı sil baştan yeniden ele alınıp, köklü çözümler plana işlenirken bugüne kadar önemli tespitler ve öneriler sunmuş olan Odamızın ve ilgili akademik odaların, planın hazırlayıcıları arasında olmamasını doğru bulmuyoruz. Ulaştırmayı ergonomik ve ekonomik hale getirmek için toplu ulaşımın planlı ilerlemesi gerekli. Oysa kentimizde hafif raylı sistem, planlamadaki eksiklikler ve yapılan değişikliklerle verimli şekilde kullanılamamaktadır. Sonrasında verimi artırmak için yapılan tüm çalışmalar Büyükşehir Belediyesi bütçesine ek maliyetler getirmeye devam etmektedir. Sinyalizasyon sistemi ile ilgili 9.5 milyon euro'luk bir bedel ödenerek düzenlemeler yapılacak diye konuştu.

'T2 PROJESİ METRO OLMALI'

İstanbul Caddesi'nde çalışmaları süren ve bölgede büyük bir karmaşaya yol açan T2 Tramvay hattının metro olarak yeraltından planlanmasının gerekli olduğunu ifade eden İMO Başkanı Albayrak, T2 Tramvay Projesi ile ilgili olumsuz yönde yaptığımız tüm uyarılarımıza rağmen proje devam etmiştir. Kentin geleceğine yeni bir problem yüklememek, yeni ekonomik külfetler getirmemek için yol yakınken gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. T2 Hattı'nın metroya dönüştürülmesi en doğru ve rantabl karardır. Zira kentin önemli bölgelerinden biri olan bu hat boyunca TÜYAP Fuar Alanı, yakında hizmete girecek olan Adalet Sarayı, Terminal, DOSAB ve Ovaakça Mahallesi bulunmaktadır. Gelişmekte olan Panayır Mahallesi'ni de düşünürsek büyük bir nüfusu taşıyacak olan ulaşım aracının buna uygun yeraltından ve diğer hatlara entegre olması gereklidir ifadelerini kulandı.

ÖNCELİKLERİNİ SIRALADI

İnşaat mühendislerinin depreme dayanıklı yapıların planlanmasında göz ardı edildiğini belirterek, şehirle ilgili önceliklerini sıralayan Albayrak, şunları kaydetti

Ne yazık ki geçtiğimiz 19 yılda fayları konuşmaktan öteye gidilememiştir. Meslek odalarını devre dışı bırakan, sadece kamuda çalışan konunun ilgililerinin bilgilendirileceğini ifade eden AFAD'ın tavrı anlaşılamaz niteliktedir. Depreme dayanıklı şehir planının oluşturulmasında aktif olan biz inşaat mühendislerini ve meslek odamızı devre dışı bırakmak son derece yanlış bir yoldur. Buradan sizlerin aracılığınızla ruhsat kesen kurumlarımıza (Belediyeler ve OSB) sesleniyorum; Yeni deprem yönetmeliğinin doğru uygulanması ve yönetmeliğe uygun projelerin üretilmesinde en doğru denetim meslek odamızca yapılabilecektir. Meslek odalarıyla işbirliği yapmak kamu yararı taşımaktadır. Bu nedenle bütün belediyelerimizi odalarla işbirliğine davet ediyorum. Yarım kalacak bir sürü yatırım yapmak yerine aşağıda sıraladığımız yatırımların tamamlanmasına öncelik verilmesi önemlidir. 1'inci öncelik Stadyum ve Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi de düşünüldüğünde Acemler'in bütününün tamamlanması olmalıdır. 2'nci öncelik T2 Hattı'nın Hafif Raylı Sisteme dönüştürülmesi ve istasyonların buna göre düzenlenmesidir. 3'üncü öncelik de Şehir Hastanesi'ne ulaşımın düzenlenmesi ve entegrasyonu olmalıdır tespitlerinde bulundu.

Kaynak: DHA