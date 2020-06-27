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"Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması"nda başvuru süreci başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından her yıl açıklanan "Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması"nda başvuru süreci başladı.

27.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:47

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından her yıl açıklanan "Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması"nda başvuru süreci başladı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'da 2019 yılının en büyük 250 firması belirleniyor. Bursa ekonomisine yönelik 40'ın üzerinde projenin mimarı olan odanın kent ekonomisine ilişkin en önemli saha araştırmalarından Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nda geri sayım başladı.

Firmaların 2019 yılı verileri doğrultusunda toplam net iç ve dış satış büyüklüklerine göre gerçekleştirilen araştırma, 1997 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor. Firmalar, "www.ilk250.org.tr" uzantılı internet sitesinden kendilerine verilen kurum numarası ve şifresiyle doldurdukları anket formuyla araştırmaya katılabiliyor.

Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablosunun "ilk250@btso.org.tr" adresine PDF olarak gönderilmesi gerekiyor.

Araştırma kapsamında gönderilen belgelerin ve verilerin yalnızca araştırma ve analiz amaçlı kullanılmakta olduğunun vurgulandığı açıklamada, firmaların açıklanmasını istemediği bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmayacağı ifade edildi.

Araştırmaya katılmak isteyen firmalar için başvurular 17 Temmuz 2020 cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nın Türkiye'nin en önemli ekonomi araştırmalarından biri olduğunu ifade etti.

Burkay, araştırma ile Bursa'da firmaların ciro, ihracat, istihdam, katma değer, faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılığı, öz sermaye ve net aktiflerini ortaya koyarken, kent ve ülke ekonomisi için de önemli bulgular sunduğunu vurguladı. 23 yıldır geleneksel hale gelen araştırmanın Bursa ekonomisinin profilini ortaya çıkardığını belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırma çalışması, Bursa'da zaman içinde ekonomik yapının nasıl değiştiğini ortaya koymanın yanı sıra, ihracattan istihdama kadar ayrıntılı bilgileri gözler önüne seriyor. BTSO olarak hem kent hem de ülke ekonomisine ışık tutan araştırmamıza Bursalı firmalarımızın katılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

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