Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması dolayısıyla kısmi yoğunluk yaşandı.

Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/
17.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:26

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması dolayısıyla kısmi yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirlerden Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında öğleye kadar sessizlik hakim oldu.

Kentteki bazı parklarda ve yollarda ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik görüldü.

Maskelerini takan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek açık havada gezinti yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de dün başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Cengiz Topel, Şair Fuzuli, Sakarya caddeleri ile diğer bölgeler, öğleye kadar sessizliğe büründü.

Bazı bölgelerde, saat 12.00'den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik yaşandı.

Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan vatandaşlar, güneşli havada gezmenin tadını çıkardı.

Balıkesir

4 günlük kısıtlama ilan edilen büyükşehirlerden Balıkesir'de de belli noktalarda uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.

Salgın öncesi kent merkezinde yoğunluğun olduğu Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddeleri sakin kaldı.

Kentteki sakinlik, öğle saatlerinde yerini kısmi yoğunluğa bıraktı. Valilik tarafından hazırlanan çiçekler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü "Evde kal." çağrılarına uydu.

Daha önce yoğunluğun fazla olduğu Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde sessizlik yaşanırken, Kordon Boyu'nda sabah bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirip spor yaptı.

Kütahya

Kütahya'da hava sıcaklıkların artmasının da etkisiyle Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda kısmı yoğunluk yaşandı.

65 yaş üstü vatandaşlar tarihi Ulu Cami bölgesi başta olmak üzere Cumhuriyet Caddesi ile kentteki park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Bilecik

Bilecik'te kentin işlek alanları Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk gözlenmedi.

Kentte 65 yaş üstü vatandaşların gezerek zaman geçirdiği bölgelerde, emniyet ekiplerince sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Cami hoparlörlerinden de "Evde kalmaya devam edelim." uyarısında bulunuldu.

Söğüt ilçesi Yakacık köyünde kimileri kahvehane bahçesinde, kimileri de evinin önündeki gölgelikte oturdu. Sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Selim Ünal (71), AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılarak, ibadetlerini rahatça yaparak vakit geçirdiğini dile getirdi.

Boş zamanlarında da televizyon izlediklerini anlatan Ünal, "6 saatlik zamanı değerlendirmek için biraz yürüyüş yaptık ama sıcak olunca gölgeye geçtik." dedi.

Sadettin Kayadibi (72) ise alınan kararlara uyduklarını belirterek, arazi işlerini çocuklarının yaptığını söyledi.

Mehmet Ali Özmen (79), devletin bu kararları kendilerinin sağlığı için aldığını ifade ederek, "Hiç evden çıkmadım. Bugün bize izin verildiği için dışarı çıktım. Sıcak olunca gölgede oturmayı tercih ettik kardeşimle. Sağlığımız için kurallara uyuyoruz." diye konuştu.

Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri ile şehir merkezinde yoğunluk arttı.

Kentin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarında hareketlilik yaşandı. Alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti.

Öte yandan, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise kendilerine verilen 6 saati değerlendirmek üzere sokağa çıktı.

Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Türkan Şoray Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Hasan Şaş Metin Oktay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Çocuk Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 16:09:09. #1.14#
title