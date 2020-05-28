BURSA İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı
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BURSA İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı

İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandıBursa'nın Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü bulunan ilahiyatçı yazar, Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı'nın (53) cenazesi, merkez Osmangazi ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

28.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:26

İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü bulunan ilahiyatçı yazar, Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı'nın (53) cenazesi, merkez Osmangazi ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazının kalabalık olduğu ve sosyal mesafeye uyulduğu görüldü.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Mudanya'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi'nden, Kurşunlu Mahallesi yönüne gidişteki Çamlıbel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden yürüyüş yapmak için çıkan Mürşit Kavurmacı'yı, uzun süre geri dönmeyince ailesi merak ederek aramaya başladı. Yapılan aramada Kavurmacı'nın cansız bedeni evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşit Kavurmacı'nın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiğini belirlendi. Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği öne sürüldü.

Mürşit Kavurmacı'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak cenaze namazı için merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Parkı'na getirildi. Kavurmacı'nın naaşını eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Mustafa Esgin, ailesi ve yakınlarının da katıldığı kalabalık karşıladı. Sosyal mesafeye dikkat edilen törende Kavurmacı'nın babası ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı ile Şırnak Uludere'de vatani görevini yapan oğlu Alperen Kavurmacı ayakta durmakta zorlandı. Mürşit Kavurmacı'nın cenazesi Pınarbaşı Parkı'nda kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda annesinin yanında toprağa verildi.

BURSA İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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