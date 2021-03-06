Bursa İl Sağlık Yavuzyılmaz'dan Bursalılara uyarı
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Bursa İl Sağlık Yavuzyılmaz'dan Bursalılara uyarı

06.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:58
Bursa İl Sağlık Yavuzyılmaz'dan Bursalılara uyarı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hafta sonu kısıtlamasının kalktığı kentte vaka sayılarının artmaya başladığını belirterek, vatandaşlardan tedbirlere azami azami derecede uymalarını istedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hafta sonu kısıtlamasının kalktığı kentte vaka sayılarının artmaya başladığını belirterek, vatandaşlardan tedbirlere azami azami derecede uymalarını istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bursalılara seslenen Yavuzyılmaz, kontrollü normalleşmeyle birlikte uzun bir aradan sonra hafta sonu kısıtlamalarının illerinde kaldırıldığını anımsattı.

Ancak vaka sayılarının artmaya başladığını belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Rehavete kapılırsak bu sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Tam anlamıyla normalleşmeye geçmek için kontrollü normalleşme sürecini başarıyla atlatmamız gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki bir yıldır çok bunaldık, sıkıldık ama bir an önce haritada şehrimizi maviye taşımak adına bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim ve geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak adına tedbirlere hep birlikte azami derecede uyalım. Sağlık ordusunun neferleri olarak Kovid-19 ile mücadelemiz salgın bitene kadar devam edecek. Sizlerin de desteğini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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