Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: "Havanın ısınmasıyla virüs gücünü kaybetmedi, virüs hala çok aktif"
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Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: "Havanın ısınmasıyla virüs gücünü kaybetmedi, virüs hala çok aktif"

Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: "Havanın ısınmasıyla virüs gücünü kaybetmedi, virüs hala çok aktif" Türkiye genelinde vakalar arttı, Sağlık Müdürü'nden çağrı geldi Bursa İl Sağlık Müıdürü Halim Ömer Kaşıkcı: -"Herkes üstüne düşen görevi yapmalı, tedbiri elden bırakmayalım" -"Tedbirlerimizde hiç...

16.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:50

Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: "Havanın ısınmasıyla virüs gücünü kaybetmedi, virüs hala çok aktif"

Türkiye genelinde vakalar arttı, Sağlık Müdürü'nden çağrı geldi

Bursa İl Sağlık Müıdürü Halim Ömer Kaşıkcı:

-"Herkes üstüne düşen görevi yapmalı, tedbiri elden bırakmayalım"

-"Tedbirlerimizde hiç bir azalma yok. Maske kullanımı konusunda zafiyetlerin önüne geçmeliyiz"

-"Bilhassa bir arada yaşayan ailelerimiz özen göstermeli, aile içi bulaşa dikkat etmeliyiz"

BURSA - Bursa'da maske kullanımında ciddi azalmalar görüldüğünü belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşların maskesiz dışarıya çıkma konusunda rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Tedbirlerde azalma olmadığını kaydeden Kaşıkçı, havaların ısınmasıyla beraber virüsün gücünü kaybettiği inancının yanlış olduğunu, virüsün hala çok aktif olduğunu dile getirdi.

Pandemi sürecinin devam ettiğini ve daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Bilhassa bir arada yaşayan ailelerimiz bu konuya daha fazla özen göstermeli ve aile içi bulaşa dikkat etmeli. Ayrıca el hijyenine ve ev içinde de elimizden geldiğince sosyal mesafe kuralına önem gösterilmeli"dedi.

Eski normale dönülmediğinin ve vatandaşların bakış açısını değiştirmeleri gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Son günlerde artan Covid vakalarıyla ilgili saha değerlendirmelerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında ki maske kullanımı burada en hassas konu. Vatandaşlarımızın şöyle bir yanlış algısı var. Havaların ısınmasıyla beraber aslında virüs gücünü kaybetmiyor. Virüs hala çok aktif. Hepimizin izlediği gibi tüm Türkiye'de sayılarımız artmaya başladı. Bu normalleşme, eski normale dönmek değil vatandaşlarımızın bunu bilmesi önemli. Yeni bir normalimiz var artık. Belli bir mesafede ve maske ile hijyene dikkat etmek kaydıyla devam ediyoruz tedbirlere. Tedbirlerimizde hiçbir azalma yok. Gerek iş yerlerinde gerek normal hayatımızda vatandaşlarımızın tedbirlere riayet etmesini vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz. Bugüne kadar güzel geldik başarılı bir süreç yürüttük. Bu vatandaşlarımızın desteğiyle oldu. Onların gayretiyle oldu. Bu gayretlerine devam etmelerini istiyoruz. Bunu hep beraber başaracağız. Bizim tek başına yaptığımız tedbirlerle ya da emniyet güçlerinin tedbirleriyle olacak konu değil. Bütün vatandaşlarımız bu konuda kendi üstüne düşeni yapsınlar. Lütfen evlerindeki aile bireylerini ve yaşlılarımızı korumak üzere tedbiri elden bırakmayalım" şeklinde konuştu.

Maskenin yanlış kullanıldığına da dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Dolayısıyla vatandaşımızın özellikle maske kullanımı konusunda zafiyetlerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın maskesini çene de ya da alt dudağında kullanması, maske kullanmamakla eşdeğer olduğunu bilmesi gerekiyor. Şu anda elimizde kalan tek silah maske ve sosyal mesafeyi korumak." ifadelerini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: 'Havanın ısınmasıyla virüs gücünü kaybetmedi, virüs hala çok aktif'

Kaynak: İHA

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