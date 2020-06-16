Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan "maske" uyarısı
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Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan "maske" uyarısı

Bursa'da maske kullanımında ciddi azalmalar görüldüğünü belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşların maskesiz dışarıya çıkma konusunda rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan
16.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:00

Bursa'da maske kullanımında ciddi azalmalar görüldüğünü belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşların maskesiz dışarıya çıkma konusunda rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtti.

Kaşıkcı, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinin devam ettiğini ve daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bilhassa bir arada yaşayan ailelerin bu konuya daha fazla özen göstererek aile içi bulaşa dikkat etmeleri gerektiğini belirten Kaşıkcı, "Ayrıca el hijyenine ve ev içinde de elimizden geldiğince sosyal mesafe kuralına önem gösterilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkcı, eski normale dönülmediğinin ve vatandaşların bakış açısını değiştirmeleri gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti.

"Son günlerde artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili saha değerlendirmelerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki maske kullanımı burada en hassas konu. Vatandaşlarımızın yanlış bir algısı var, havaların ısınmasıyla beraber aslında virüs gücünü kaybetmiyor. Virüs hala çok aktif, hepimizin izlediği gibi tüm Türkiye'de sayılarımız artmaya başladı. Bu normalleşme, eski normale dönmek değil vatandaşlarımızın bunu bilmesi önemli. Yeni bir normalimiz var artık. Belli bir mesafede ve maske ile hijyene dikkat etmek kaydıyla devam ediyoruz tedbirlere.

Tedbirlerimizde hiçbir azalma yok. Gerek iş yerlerinde gerek normal hayatımızda vatandaşlarımızın tedbirlere riayet etmesini vatandaşlarımızdan hassaten kendilerinden rica ediyoruz. Bugüne kadar güzel geldik başarılı bir süreç yürüttük. Bu vatandaşlarımızın desteğiyle oldu. Onların gayretiyle oldu. Bu gayretlerine devam etmelerini istiyoruz. Bunu hep beraber başaracağız. Bizim tek başına yaptığımız tedbirlerle ya da emniyet güçleriyle tedbirleriyle olacak konu değil. Bütün vatandaşlarımız bu konuda kendi üstüne düşeni yapsınlar. Lütfen evlerindeki aile bireylerini ve yaşlılarımızı korumak üzere tedbiri elden bırakmayalım."

Maskenin yanlış kullanıldığına dikkati çeken Kaşıkcı, "Vatandaşımızın özellikle maske kullanımı konusunda zafiyetlerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın maskesini çene de ya da alt dudağında kullanması, maske kullanmamakla eşdeğer olduğunu bilmesi gerekiyor. Şu anda elimizde kalan tek silah maske ve sosyal mesafeyi korumak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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