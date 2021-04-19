Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan salgınla mücadele ve ramazan ayı uyarıları
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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan salgınla mücadele ve ramazan ayı uyarıları

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan salgınla mücadele ve ramazan ayı uyarıları
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uygun hareket edilmesi uyarısında bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uygun hareket edilmesi uyarısında bulundu.

Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında kalabalık iftar sofralarından uzak durulmasının önemine dikkati çekerek, "Pandemi süreci devam ediyor ve daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bilhassa bir arada yaşayan ailelerimiz bu konuya daha fazla özen göstermeli ve aile içi bulaşa dikkat etmeli. Aynı evde yaşayan aile üyeleri dışında akraba ya da tanıdık insanların bir araya geldiği ortamlardan kaçınılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Oruçlular için yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"İftar ve sahur vakitlerinde hızlı ve fazla beslenme, hazımsızlık, mide ağrısı, kabızlık, kan şekeri ve tansiyonda ani yükselme gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür sağlık sorunları yaşamamak için yemekleri hızlı yemekten kaçınmalı, lokmalar yavaş yavaş ve iyice çiğnenerek yutulmalıdır. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Öğünler sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1,5 saat arayla olacak şekilde iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Gün içinde sıvı kaybı fazla olacağı için iftar ve sahur arasında en az 2-2,5 litre su içilmesi gerekmektedir. Suyun yanı sıra az şekerli meyve kompostoları, maden suyu ve sulu meyvelerle de sıvı ihtiyacı karşılanabilir."

İftarda aşırı yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğine değinen Yavuzyılmaz, yemeklerde büyük porsiyonlar yerine başlangıçta az ve ufak yemekle idare edilip 1-2 saat sonra tekrar yenilebileceğini aktardı.

Sahura hiç kalkılmamasının ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, "Uzun saatler boyunca aç kalınması kan şekerinin düşmesine neden olmaktadır. Bunun yanında sahurda fazla bir şekilde yemek yenmesi halinde de gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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