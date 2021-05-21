Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan "aşılarınızı ihmal etmeyin" tavsiyesi

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmaktan kaçınan vatandaşların olduğunu belirterek, "Aşı ciddi bir koruyuculuk sağlıyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmaktan kaçınan vatandaşların olduğunu belirterek, "Aşı ciddi bir koruyuculuk sağlıyor. Aşı olanlara koronavirüs bulaşırsa daha kolay atlatıyorlar. Bu süreçte aşıdan kaçmak için hiçbir bahanenin olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Yaptığı yazılı açıklamada, alınan tedbirlerle Bursa'da vaka sayılarının düştüğünü anımsatan Yavuzyılmaz, vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için öncelikle aşı sırası gelen vatandaşların aşı olması ve hep birlikte kurallara uyulması gerektiğini bildirdi.

Yavuzyılmaz, kentte şu ana kadar 590 bine yakın birinci doz, 429 bine yakın da ikinci doz aşı uygulaması olmak üzere toplam 1 milyon rakamını geçtiklerini aktardı.

İl düzeyinde aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve bu kapsamda Biontech aşısı uygulama alanını genişleterek 9 hastaneden 14 hastaneye çıkardıklarını belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Biontech aşısı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Şehir, Çekirge, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Gemlik, İnegöl, Yenişehir ve Kestel Devlet Hastanelerimizde yapılıyordu. Artık Ali Osman Sönmez Onkoloji, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mudanya ve Orhangazi Devlet Hastanelerinde de uygulanmaya başlandı. Sinovac aşısını tercih eden vatandaşlarımız ise Aile Sağlığı Merkezi ile tüm kamu ve özel hastanelerden randevularını alarak aşılarını yaptırabilirler."

Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda halen 55 yaş ve üzeri vatandaşlar, 40 yaş üzeri tüm branş öğretmenleri ve sağlık çalışanı eşlerinin aşılanmasına devam edildiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, aşı için mutlaka randevu alması gerektiğini anımsatarak, "Alo 182" veya "MHRS" uygulaması üzerinden randevu oluşturabileceğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmaktan kaçınan vatandaşların olduğunun altını çizerek, "Aşı ciddi bir koruyuculuk sağlıyor. Aşı olanlara koronavirüs bulaşırsa daha kolay atlatıyorlar. Bu süreçte aşıdan kaçmak için hiçbir bahanenin olmaması gerekir. Şu an bağışıklama için elimizdeki en iyi ve bilinen yöntem aşıdır. Aşı sırası gelip, randevu almayanlar ve randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmeyenler var. Özellikle vaka sayılarının tekrar artışa geçmemesi için sırası gelen vatandaşlarımızı mutlaka aşılarını olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte vaka sayıları azalsa da rehavete kapılmamak gerektiğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Pandemiden kurtulmamızın çaresi tedbir ve aşı. Lütfen tedbirlere uyalım ve aşı hakkı olan vatandaşlarımız hiç geciktirmeden aşılarımızı yaptıralım. Çünkü kurallara uymadığımız sürece sayılar tekrar yükselişe geçebilir. Toplum olarak ne kadar dikkatli olursak o kadar hızlı bir şekilde normal hayatımıza geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler