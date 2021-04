Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan otizmde erken teşhise ilişkin açıklama Açıklaması

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, otizmin, küçük yaşlarda kendini belli eden gelişimsel bir bozukluk olduğunu belirterek, erken yıllarda teşhis edilmesinin, müdahale ve eğitim çalışmalarının bir an önce başlatılması açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, otizmin, küçük yaşlarda kendini belli eden gelişimsel bir bozukluk olduğunu belirterek, erken yıllarda teşhis edilmesinin, müdahale ve eğitim çalışmalarının bir an önce başlatılması açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, otizm spektrum bozukluğunun belirtilerinin yaşamın ilk 2-3 yılı içerisinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu aktardı.

Otizmli olan insanların, fiziksel olarak diğer insanlardan farklı olmadığını belirten Yavuzyılmaz, "Hatta zaman zaman aralarından özel yeteneğe sahip ileri zeka düzeyine sahip bireyler de çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Otizm spektrum bozukluğunun her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebildiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, "Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Bir çocuğunda otizm olan ailenin diğer çocuğunda da otizm görülme oranı yüzde 4-10 arasındadır. Otizm ile ilgili yapılan pek çok araştırmada, her 54 çocuktan 1'inin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte, tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, otizmli bireylerde kişiye özel tedaviler uygulandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Otizm, ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir. Her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur. Otizmin tek çaresi erken tanı, yoğun ve sürekli eğitimdir. Olguların çoğunda hareketlilik, uykusuzluk, öfke, takıntı ve dikkat sorunu gibi problemler sebebiyle psikiyatr denetiminde ilaç kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gerekir ki güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ancak aileler bu yöntemlere başvurarak ciddi maddi kayıplara uğrayabilmektedir. Bu yöntemlere yönelmeden önce mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler