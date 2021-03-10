Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan "aşırı tuz tüketimi" uyarısı
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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan "aşırı tuz tüketimi" uyarısı

10.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:37
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşırı tuz tüketiminin birçok sağlık problemini tetikleyebileceğin belirterek, günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının 5 gramdan fazla olmamasına dikkati çekti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşırı tuz tüketiminin birçok sağlık problemini tetikleyebileceğin belirterek, günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının 5 gramdan fazla olmamasına dikkati çekti.

Yavuzyılmaz, "Dünya Tuza Dikkat Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tuzun vücutta birçok önemli görevi olduğunu aktardı.

Tuzun, sıvı dengesi ve dolayısıyla kan basıncının düzenlenmesinde, asit-baz dengesinin sağlanmasında ve sinir-kas sisteminde uyarıların iletilmesinde önemli rol oynadığını bildiren Yavuzyılmaz, "Buna rağmen aşırı miktarda tüketildiğinde insan sağlığını olumsuz etkileyen bir halk sağlığı problemine dönüşebilmektedir." ifadesini kullandı.

Günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının 5 gramı aşmaması gerektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü, günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir ve bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk gelmektedir. Tuz kullanımı bu miktarın üzerine çıkacak şekilde kullanıldığında kan basıncını artırarak hipertansiyon, inme ve kalp hastalığı risklerini yükseltmektedir. Sofralarda kullandığımız tuzun yanında ayrıca restoranlar, kafeler ve süpermarketlerden alınan gıdalarda da gizli tuz bulunmaktadır. Aşırı tuz tüketiminin önüne geçebilmek için hep birlikte hareket etmeliyiz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanların yemek tüketimi de dahil olmak üzere alışkanlıklarını birçok yönden hayatlarını etkilediğini belirten Yavuzyılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünyada virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için getirilen kısıtlamalar, sosyalleşmek ve dışarıda zaman geçirmek için harcadığımız süreyi azalttı. Evde geçirdiğimiz zamandaki artış ile orantılı olarak mutfaklarda daha çok zaman geçirmeye başladık ve farklı lezzetler, tarifler denemeye daha çok vakit ayırır olduk. Bu da daha fazla tuz tüketmemize sebep olabilmektedir. Bu alışkanlığımızın önüne geçmek için yemeklerde tuz kullanmak yerine baharat ve diğer lezzet artırıcıları kullanabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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