Bursa İl Sağlık Müdürlüğü acil servis görüntülerini yalanladı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada mecralarında yer alan, Bursa'da çekildiği iddia edilen acil servis görüntülerini yalanladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada mecralarında yer alan, Bursa'da çekildiği iddia edilen acil servis görüntülerini yalanladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından, Bursa Çekirge Devlet Hastanesinden çekildiği iddia edilerek paylaşılan acil servis görüntülerin, ildeki hastanelerle hiçbir ilgisinin olmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili paylaşımların art niyetli olduğunu ve bu paylaşımlarla ilgili adli işlem başlatıldığını bildiren İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara da resmi makamların açıklamaları dışındaki açıklama ve paylaşımlara kesinlikle itibar etmeme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA