Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür atandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Serkan Gür, atandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Gür Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde Bülent Altıntaş'tan görevi teslim alan Gür Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı.

Gür, bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Altıntaş'a teşekkür etti.