Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 409 personel, "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 409 personel, "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı. 1 kişi ise gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturan 409 personelden oluşan bir çok noktada kontroller gerçekleştirdi. 8 bin 513 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 39 kişi yakalandı. 1 kişiye ise gözalına alınarak, 20 şahsa 13 bin 845 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan uygulamada 2 adet tabanca, 10 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İHA