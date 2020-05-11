BURSA İki bacağını kaybeden sporcu simülasyon bisiklet ile antrenmana devam ediyor
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BURSA İki bacağını kaybeden sporcu simülasyon bisiklet ile antrenmana devam ediyor

İki bacağını kaybeden sporcu simülasyon bisiklet ile antrenmana devam ediyorBURSA'da, 2018 yılında otomobilin çarpması sonucunda iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa (35), protez bacaklarıyla evine kurduğu simülasyon bisiklet ile antrenmanlarına devam ediyor.

BURSA İki bacağını kaybeden sporcu simülasyon bisiklet ile antrenmana devam ediyor
11.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:49

İki bacağını kaybeden sporcu simülasyon bisiklet ile antrenmana devam ediyor

BURSA'da, 2018 yılında otomobilin çarpması sonucunda iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa (35), protez bacaklarıyla evine kurduğu simülasyon bisiklet ile antrenmanlarına devam ediyor.

2018 yılı temmuz ayında Bursa'da bisikletinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında bekleyen İnegöllü Barış Asa'ya, otomobil çarptı. Kazanın ardından iki bacağını diz altından kaybeden genç sporcuya protez bacak takıldı. Protez bacaklarına alışmak için 3 aylık adaptasyon süreci geçiren Asa, daha sonra fiziksel olarak kendini güçlendirerek bisiklet sürmek için antrenmanlara başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde çalışan Barış Asa, odasına kurduğu simülasyon bisiklet ile antrenmanlarına devam ediyor.

'HAREKET ETMEYE DEVAM EDİN'

Bisikletçi Asa, en büyük hedefinin Türkiye'yi Paralimpik Olimpiyatlar'da temsil etmek olduğunu belirterek, enerji metodunun hiç değişmediğinin söyledi. Asa, '2018 yılında araç dışı bir trafik kazası geçirdim. Bunun sonucunda iki ayağımı diz altından kaybettim. Fakat bisiklet sporuna olan enerji metodum hiç değişmedi. Artık hedeflerim daha büyük. Ülkemi paralimpik oyunlarda temsil etmek en büyük hayalim haline geldi. Ülkemiz koronavirüs endişesi ile zor günler geçiriyor. Bu süreçte de evimizde kalıp, sağlıklı kalmalıyız. Bunun için hareket etmeye lütfen devam edin' diye konuştu.

BURSA İki bacağını kaybeden sporcu simülasyon bisiklet ile antrenmana devam ediyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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