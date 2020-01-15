Bursa ihracatına KOSGEB desteği
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) ihracatı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmaların faydalandığı KOSGEB desteklerinde limitler artırıldı.
15.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:37
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) ihracatı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmaların faydalandığı KOSGEB desteklerinde limitler artırıldı.
Kaynak: Dunya.com