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Bursa ihracatına KOSGEB desteği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) ihracatı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmaların faydalandığı KOSGEB desteklerinde limitler artırıldı.

15.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:37
Bursa ihracatına KOSGEB desteği

'nın (BTSO) ihracatı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmaların faydalandığı KOSGEB desteklerinde limitler artırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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