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BURSA Ihlamur ormanlarında hasat başladı

Ihlamur ormanlarında hasat başladıTürkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarının bulunduğu Karacabey'de, hasat başladı.

BURSA Ihlamur ormanlarında hasat başladı
11.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:03

Ihlamur ormanlarında hasat başladı

Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarının bulunduğu Karacabey'de, hasat başladı. Bu yıl ıhlamurun kilosunun 150 lira olacağı tahmin ediliyor. Hasatta çalışan işçiler, yaklaşık bir ay süren hasat sezonunda ortalama 15 bin lira kazanıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ıhlamur ormanlarında hasat sezonu başladı. Geçimlerini ıhlamurdan sağlayan birçok köylü, 30 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak, ıhlamur yapraklarını topluyor. Yaklaşık 1 ay sürecek olan hasatta, ıhlamurlar toplandıktan sonra kurutulup, satışa sunulmak üzere hazır haline getiriliyor. Bu yıl kilogram fiyatının 150 lira olması beklenen ıhlamurun hasadına katılan işçiler ise ortalama 15 bin lira kazanıyor.

'IHLAMURUN EN KATİLE ÜRETİLDİĞİ ORMAN'

Hasadın ilk gününde ıhlamur toplayan mahalleliyle bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ıhlamur toplamanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek, "Burası doğa harikası. Bir tarafta tatlı sular, diğer tarafta Marmara Denizi var. Longoz Ormanları'nın karşısında da bulunduğumuz ıhlamur ormanları var. Bugün ıhlamur hasadı gerçekleştiriliyor. Burası Türkiye'de ıhlamurun en büyük ve en kaliteli üretildiği ormanlardır. Ağaçları kesip, yere indirmek ve onları harmanlamak zor bir marifettir" dedi.

Ihlamurun bölgedeki birçok ailenin geçim kaynağı olduğunu hatırlatan Ali Özkan, şunları söyledi:

??Bu yıl da hemşerilerimize hayırlı bir sezon diliyoruz. Defne üretim merkezimiz faaliyete geçtiğinde de inşallah bu ıhlamurlar da orada ambalajlanacak ve Karacabey'e özgü bir markayla dünya pazarlarına sunulacak. Dolayısıyla hemşerilerimizin gelirleri daha da artacak. Tüm vatandaşları ilçemize, sahil şeridimize tatile bekliyor, zorlu bir süreci olan ıhlamuru almalarını tavsiye ediyorum."

'İŞÇİLER ORTALAMA 15 BİN KAZANIYOR'

Zorlu geçen hasat dönemi hakkında bilgiler veren Boğazköy Mahallesi Muhtarı Kemal Kaya, "Sabah erkenden kalkıyoruz, çoluk çocuk hepimiz traktörlerimize biniyoruz. Yaklaşık 2 kilometre yol yürüyüp ıhlamur hasadına başlıyoruz. Ağaçlarımızın boyları çok yüksek olduğu için herkesin yapabileceği iş değil. Gücü yeten ağaçların tepesine kadar çıkıp kesmeli ki, aşağıdaki hanımlar mahsulü toplayıp, kurutarak satsın. Bu sene ıhlamurun çok olacağından eminiz ve umutluyuz. Çünkü havalar çok güzel, serin gidiyor. Eğer 10-15 gün içerisinde yağmur yağmazsa çok yüksek rekolte olacağına inanıyoruz. Bu yıl ıhlamurun fiyatının 150 lira civarında olacağını düşünüyoruz. Bir kişi, yaklaşık 300 kilo yaş, 100 kilo kuru ıhlamur toplayabiliyor. Yani bir kişinin geliri yaklaşık 15 bin lira olabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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