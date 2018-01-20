Bursa İhh'den Suriye'ye İnsani Yardım

Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, kışlık giyecek, battaniye, ilaç, yiyecek gibi yardım malzemelerinin yüklendiği 11 tır, Suriye'ye gönderildi.

İHH Marmara Afet Koordinasyon Merkezi önünde toplanan dernek gönüllüleri adına konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriyeli çocuklara ağır geçen kış şartlarında yardımı dokunacak botlar gönderildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Şu anda hem Afrin operasyonu vesilesiyle hem de İdlib'e yapılan saldırılar ve muhtemel saldırılar sebebiyle, zannediyorum 4 milyon Suriyeliyi ilgilendirecek bir sonuçla karşı karşıyayız. Büyük bir göç hareketi sınırlarımıza doğru olabilir. Bunu ya sınırlarımıza yakın karşılamak zorundayız ya da bu savaşlardan dolayı mağdur olanların bulunduğu yerde bu yardımları ulaştırmak durumundayız."

Son günlerde Suriye'de her şey bitmiş gibi yardımların kesildiğini öne süren Yıldırım, şunları söyledi:

"Tabii 7 yıldır devam ettiği için insanlarda biraz yorgunluk var ama hayır işleri yorgun olunan dönemde daha fazla yapıldığında anlam ifade ediyor. O nedenle çatımız altında bulunan gönüldaşlarımız öncelikle bütün kardeşlerimizin bu zor dönemde yaptıkları yardımları birden bine çıkarması gerekiyor. Şu anda hesaplarımıza göre en az 1,5 milyon çocuğun ayağında ayakkabısı yok. Onun için bu bot kampanyasını yaptık ve orası buradan soğuk. Oradaki çocukların bu imkanları yok. Çadırlar 7 yıldır çürüdü, içlerinde sular, çamurlar birikiyor. Şu anda anneler yavrularını ısıtacak imkan bulamıyorlar. O yüzden bu gönderdiğiniz yardımlar, karınlarını doyuracak, ihtiyaçlarını giderecek, kalıcı konutlar konusu da Türkiye'ye örnek olacak."

Tırlardan biri Suriyelilerden Suriyelilere gidecek

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan da yardımların toplanmasına emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu.

"Bugün 11 tırı inşallah duayla uğurlayacağız, inşallah orada zulüm bitene kadar Rabb'im bizleri o yardımlara vesile kılsın. Bugün tırların içinden bir tanesi Suriyeliler tarafından hazırlandı, Suriyelilerden Suriyelilere gidecek. Kadın kardeşlerimiz, tamamı şehit çocuklarının kaldığı bir çadır kenti, 27 konutluk bir köy yapmayı üstlendiler. Allah razı olsun."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş da ihtiyaç sahiplerine yardım gönderilmesinin çok hayırlı bir iş olduğunu vurgulayarak "Ben de bu hayırlı işe şahitlik etmek istedim. Emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah birinizi bin etsin." dedi.

Gönüllüler, un, kışlık bot ve ilaç yüklenen tırları dualarla Kilis ve Reyhanlı'daki koordinasyon merkezine uğurladı.