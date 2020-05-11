Bursa iftar saati: 11 Mayıs 2020 Pazartesi Bursa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Bursa iftar saati kaç? Bursa iftar vakti nedir?
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Bursa iftar saati: 11 Mayıs 2020 Pazartesi Bursa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Bursa iftar saati kaç? Bursa iftar vakti nedir?

Bursa iftar saati: 11 Mayıs 2020 Pazartesi Bursa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Bursa iftar saati kaç? Bursa iftar vakti nedir?
11.05.2020 06:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 06:00

Bursa'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 18. gününde Bursa iftar saati sorgulanmaya başlandı. Bursa'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Buna göre, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü Bursa iftar saati kaç? Bursa iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Bursa iftar saatleri… Ramazan nedeniyle Bursa halkı, imsak vakti en son 04:03'de oruç için niyetlendi. Peki, Bursa iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Bursa iftar saati kaçta? İşte, Bursa iftar vakti:

11 Mayıs 2020 Pazartesi günü Bursa iftar saati:20:15

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Kevser Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "İnnâ a'taynâ ke'l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve'nhar. 3- İnne şâni'eke huve'l-ebter

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. 2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir

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