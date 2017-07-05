Bursa Icra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 2 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'nın Gemlik İlçesinde 37 yaşındaki Musa Güler, boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası terör estirdi.
Bursa'nın Gemlik İlçesinde 37 yaşındaki Musa Güler, boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası terör estirdi. Güler, pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy'u, ardından eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede kendisini engellemeye çalışan polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettikten sonra intihar etti.
(Tür: Yurt)