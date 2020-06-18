Bursa için şiddetli sağanak uyarısı Bursa Valiliği, kent çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği, kent çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün görülecek gök gürültülü sağanağın kent çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu hadisesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği duyuruldu.

Kaynak: AA