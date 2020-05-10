Bursa için sahurda asfalt vakti
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Bursa için sahurda asfalt vakti

Bursa için sahurda asfalt vakti
10.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:13

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürüp, 15-20 yıldır yenilenmeyen ana arterlerde asfaltlama hamlesi başlatırken, Acemler-Merinos arasında kesintisiz devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktaş,...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürüp, 15-20 yıldır yenilenmeyen ana arterlerde asfaltlama hamlesi başlatırken, Acemler-Merinos arasında kesintisiz devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktaş, sahuru işçilerle birlikte yol kenarında yaptı.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddeleri yenilemeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan illerde 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin mümkün olmadığı tüm ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Son 5 hafta sonunda Mudanya yolu başta olmak üzere, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Gökdere, 11 Eylül Bulvarı Samanlı Köprülü Kavşağı ile Vakıf Kavşağı arası ve Merinos - Acemler arasında yaklaşık 50 bin ton asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Zamanla yarış

Normal şartlarda trafiği kesip, çalışma yapmanın mümkün olmadığı, etap etap yapılması halinde ise belki bir hafta 10 gün sürecek çalışmaları trafiğin olumsuz etkilenmemesi için 2 güne sığdırmak için ekipler adeta zamanla yarışıyor. İşçi Bayramı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının 3 günü bulduğu geçtiğimiz hafta, Bursa trafiğinin adeta atar damarı olan Merinos - Acemler gidiş istikametindeki asfalt yenileme çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu da geliş istikameti için hummalı bir çalışma başlattı. Yasağın başladığı ilk anda sahaya inen ekipler, gece gündüz demeden aralıksız bir çalışma temposuyla geliş istikametindeki çalışmaları da büyük ölçüde tamamladı.

İşçilerle yol kenarında sahur

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler Merinos geliş istikametinde kesintisiz devam eden çalışmaları sahur vakti yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, yol kenarında hazırlanan sahur sofrasında işçilerle bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden Başkan Aktaş, sahur yemeğini de işçilerle yedi. Bursalıların ulaşım konforunu artırmak için yoğun bir mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Kısa vadede planlamada olmamasına rağmen 4 - 5 haftadan beri uygulanan sokağa çıkma yasaklarında etkin bir şekilde çalışıyoruz. Bu caddeler 7/24 yaşayan caddeler. Tabi bu caddelerde trafiği durdurarak bu çalışmayı yapsaydık inanın günler değil, aylar alırdı. Hem insanımız zahmet çeker hem de işin kalitesi iyi olmazdı. Bu manada 7/24 çalışan arkadaşlarımız Bursa'mızın ana aksını oluşturan güzergahlarda büyük fedakarlık ortaya koydular. Ben hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

50 bin ton asfalt

Özellikle korona virüs sürecinde yapılan asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, 15 kilometrelik güzergahta asfalt kaplama ve 10 kilometrelik güzergahta da yama ve dolgu çalışmaması yapıldığını vurguladı. Bu çalışmalarda yaklaşık 50 bin ton asfalt uygulaması yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Sadece bu süreçte çalışmalarımızla toplamda 25 kilometrelik güzergah Bursalıların ulaşımı için konforlu hale getirildi. Ben bu süreçte hemşehrilerimize korona virüsle mücadeledeki hassasiyetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Sizler evde kaldığınız sürece Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üst yapıda, sosyal yardım ve desteklerle tüm hızıyla sürece devam ettiğimizi hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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