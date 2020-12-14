Bursa için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
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Bursa için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

14.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:40
Bursa için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Bursa'da yarın şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Bursa'da yarın şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve rüzgarın yarın 06.00-21.00 saatlerinde etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanağın kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelecek sel, su baskını, ulaştırmada aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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