Bursa için sağanak uyarısı
Bursa ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bursa ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bursa merkez ve doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Ulaşımda aksama, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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