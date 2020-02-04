Bursa için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı

04.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:40

Bursa için kuvvetli yağış ve lodos uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin tespiti doğrultusunda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önce Balkanlar'dan, sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle 6 Şubat Perşembe günü ilk saatlerden itibaren hissedilir derecede (10-15 derece) azalarak gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Bursa'da yarın akşamdan itibaren yer yer kuvvetli olması beklenen yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, perşembe günü şehrin kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın bugün akşamdan itibaren etkisini artırarak yarın geç saatlere kadar kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 kilometre/saat) eseceği, perşembe günü ise rüzgarın kuzeyli yönlere dönerek etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşlara, kuvvetli lodos nedeniyle bugün ve yarın soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: AA