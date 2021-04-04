Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
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Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Bursa Valiliği, kent çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği, kent çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinden itibaren Bursa ve çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Metrekareye 40-75 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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