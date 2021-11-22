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Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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