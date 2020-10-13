Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

13.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:08
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 19.00'a kadar Bursa şehir merkezi ve çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Abdülhamit Gül Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Özgü Namal Yekta Kopan Ercan Kesal
Spor Falcao Can Bartu Josef De Souza Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 18:13:32. #1.15#
title