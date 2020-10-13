Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 19.00'a kadar Bursa şehir merkezi ve çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran